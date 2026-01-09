Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi’ne yönelik güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bölge genelinde Orta Akdeniz üzerinden art arda gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor.

PAZAR GECESİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Fırtına ve kuvvetli sağanak yağışların ardından, pazar öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Pazar gecesinden itibaren ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM’un yayımladığı rapora göre; Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. AKOM, ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıyor.

'EVDEN ÇALIŞIN' UYARISI YAPILDI

İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi gününe dikkat çekerek, "Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok" açıklamasında bulundu