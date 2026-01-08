İstanbul genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zeytinburnu ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan fırtına, dalgaların yer yer sahil bandını kaplamasına neden oldu.

TEKNELER BATTI

Tuzla'da lodos sebebiyle tekneler batmaya başladı.

Ayasofya Camii Mimar Sinan Minaresinin alemi düştü

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.

ÇATILAR UÇTU

Fırtına nedeniyle kentin her bir ilçesinde olumsuzluklar yaşandı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağacın yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçların üzerine devrilen ağaç parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.

MECİDİYEKÖY'DE SOKAKTA YÜRÜNMÜYOR

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Mecidiyeköy'de simitçiler tezgahlarını açamadı, yolda yürüyen vatandaşlar çok zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü’nde bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü.