Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, AVM sektörünün de zorluklar yaşamasına neden olurken, ülke genelinde birçok alışveriş merkezi peş peşe kepenk kapatmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz yıl İstanbul'un en köklü alışveriş merkezlerinden Profilo AVM'nin yıkılması ve arazide yeni bir rezidans projesinin yükselmeye başlamasının ardından benzer bir haber de ağustos ayında kapılarını kapatan Prestige Mall'dan geldi.

YERİNDE REZİDANS YÜKSELECEK



Halihazırda Rus sermayesi olan MSFD A.Ş'nin sahibi olduğu AVM arazisi için tekliflerin değerlendirildiği, mevcut yapının alışveriş merkezi olarak kullanımından ziyade söz konusu arazide yeni bir proje planlandığı öne sürüldü.



Söz konusu AVM arazisinin satışına MSFD tarafının sıcak baktığı belirtilirken, alıcıların alışveriş merkezi arazisinde büyük bir konut projesi planladıkları ortaya çıktı.



MAHKEME KARARI BEKLENİYOR



Kapama kararına rağmen bazı kiracıların AVM'den çıkmayı reddederek söz konusu durumu yargıya taşıdığı ve AVM'nin kapısına kilit vurulabilmesi için mahkeme sürecinin tamamlanmasının beklenildiği öğrenildi.





TÜRKİYE'DE ALANINDA İLK OLMUŞTU



2007 yılında faaliyete başlayan Prestige MALL, lüks ve butik anlayışıyla kurulmuş ve bu konseptte Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olmuştu. Son yıllarda geleneksel anlamda kullanılan AVM'lerde yaşanan müşteri düşüşü ve kiralardaki artışlar, markaların AVM'lere olan ilgisinin de düşmesine neden oldu.



Mali sıkıntılar yaşayan AVM, yaz aylarında alınan sürpriz bir karar ile tamamen kapatılırken, AVM içerisindeki kiracı dükkanların da tasfiye edildiği öğrenildi.





