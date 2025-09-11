İstanbul’da bugün sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Ancak hafta sonu rüzgârlı ve serin hava geri dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SAĞANAK İSTANBUL'A GELİYOR

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji’nin 7 günlük tahminine göre, Cuma günü İstanbul’da sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Gelecek hafta Pazartesi ve Salı günleri için ise kent genelinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.