İstanbullarının bütün itirazlarına rağmen ‘çivi bile çakılması yasak’ olan Kanal İstanbul bölgesindeki Sazlıdere’de betonlaşma tam gaz devam ediyor. Uzmanlar, Sazlıdere’deki inşaatları ‘doğaya karşı bir proje’ olarak niteleyerek, İstanbul’un su deposu Sazlıdere Barajı’nın yok olabileceğini ve inşaatlara para yatıranların da mağdur olacağını vurguluyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, bilirkişi raporunda yer alan 72 görüşün 58’inin Sazlıdere’deki inşaatların aleyhinde olduğunu aktardı. Ceylan, “İdari mahkemelerde aldığımız iptal kararlarına rağmen, istinaf mahkemeleri farklı gerekçeler sunarak kararları iptal ediyor” dedi.

Mera alanıyla birlikte havza koruma alanında kalan ve ‘normal şartlarda çivi bile çakılmasının yasak olduğu’ yerlere de konutların yapılmaya başlandığını belirten Ceylan, bölgedeki yapılaşma nedeniyle İSKİ’nin 2039 yılına kadar borcunu ödemeye devam edeceği Sazlıdere Barajı’nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

YARIM TRİLYONLUK MALİYET

Ceylan, ÇED raporlarında ve çözüm planlarında, Sazlıdere Barajı’nın yerini almak üzere yapılması söz konusu olan yeni barajlara ilişkin ise “Yapılacak alanlarla ilgili bir fizibilite çalışması yok. Ve tahminen yarım trilyon liraya denk gelecek bir maaliyet olacak. Sazlıdere Barajı yok olduğunda, İstanbul’a yeni su getirmek için milyarlarca TL para harcamamız gerekecek” ifadesini kullandı.

“Danıştay, bu projenin olmaması gerektiği ile ilgili kararlar verecektir” diyen Ceylan, “Sonra buradaki konutlar meşru olmayacak, bu konutlar ruhsatını alamayacak. Buraya para ödeyenleri de mağdur edecekler” ifadesiyle yatırımcıları uyardı.

“Sazlıdere Barajı’na çok ihtiyacımız var”

İSTANBUL’un Sazlıdere’ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan TMMOB’dan Nuri Cem Ceylan, “İstanbul’a yakın olması, Terkos gölüyle ilişki kurabiliyor olması ve zemin altı sularıyla ilişkisinden kaynaklı özellikle kurak dönemlerde bizim Sazlıdere Barajı’na çok ihtiyacımz var” dedi. Barajın 2-3 milyon kişinin su ihtiyacını karşıladığını ve İstanbul’un barajlarında kalan su oranının yüzde 25’e indiğini söyleyen Ceylan, “Burada su kaybı olduğunda ilerleyen zamanlarda bazı su kesintileriyle karşılaşabiliriz” diye konuştu.

‘2 milyonluk ek nüfus gelecek’

Kanal İstanbul bölgesindeki inşaatlarla İstanbul’a ek 2 milyon kişilik nüfus geleceğini belirten Ceylan, “İstanbul’un zaten mevcut imar planlarını kullanırsak 23 milyona yakın yapılaşma hakkı var, gerekli nüfus kapasitesini karşılıyor. O yüzden de bu projeleri yapmak yerine, kentin içinde yıkılma ihtimali olan, riskli olan binaların dönüştürülmesi gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.