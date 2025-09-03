Ali Can POLAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyonların başlamasıyla birlikte yeniden çalışmaların başladığı Kanal İstanbul güzergahında sağlı sollu işgal büyüyor. Hacımaşlı ve Baklalı gibi köylerde yükselen inşaatların yanı sıra barajın diğer yakasındaki Sazlıbosna bölgesi için de çalışmalar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesi güzergahında Sazlıdere Barajı’nın batısında yer alan ve 17 Haziran’da imar planları ilan edilen 2.5 milyon metrekarelik alanda 9.957 konut için 10 ihale yaptı. Bu konutlar için Bakanlığın e-çed duyuru sayfasında ÇED raporları yayımlandı. Böylece İçme Suyu Havzalarını Koruma Yönetmeliği ile korunan Sazlıdere Barajı’nın iki yanı da inşaatlarla sarılmış olacak.

ÇED duyurusunda Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’inci bölge olarak belirlenen alanlarda toplamda 9.957 konut, 144 dükkan, 4 cami, 3 okul, 1 sağlık merkezi yapılacağı belirtildi. İki ayrı raporda belirtilen detaylara bakıldığında TOKİ, toplamda 29 milyar TL harcanmasını öngörüyor.

Sazlıdere Barajı’nın bir tarafında yoğunlaşan inşaatların ardından barajın diğer yanına da inşaat için imar izni ve ÇED raporu çıktı.

İKİ KEZ YAYINLANDI

Bakanlığın sitesinden 1 Eylül’de yayınlanan ÇED duyurusu da kafa karıştırdı. Çünkü aynı duyuru, 22 Ağustos’ta da yayınlanmıştı. Hiç bir değişiklik yapılmadan, kelimesi kelimesine birebir aynı olan bu raporların neden yayınlandığına dair kimse bir tahminde bile bulunamadı.

Yayınlanan raporu inceleyen Şehir Plancıları, “Ne olduğunu biz de anlamadık, aynı raporun bir kez daha koyulduğuna ilk defa şahit oluyoruz” dedi.

Hatay’da yapılamayan Kanal’da yapılabiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da aradan 2 yıl geçmesine rağmen binlerce depremzede konteynerlerde yaşıyor. Buna karşın bu depremzedelere konut yapmakla görevli TOKİ ise, Kanal İstanbul güzergahında Araplara pazarlanmaya çalışan “Sosyal konutlar(!)” yapmakla meşgul. Hatay’da henüz enkazlar bile kaldırılamamışken Sazlıdere Barajı havzasındaki inşaatların 10’uncu kata kadar yükseldiği görüldü. Buna karşılık deprem bölgesinde 650 bin konut sözü veren iktidar, yalnızca 200 bin konut yapabildi.