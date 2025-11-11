Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 7 aydır maaşlarını düzenli alamayan hastane çalışanları işe geldiklerinde hastanenin deprem tadilatı nedeniyle 2 ay süreyle kapatıldığını öğrendi. Çalışanlara hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı iddia edildi.

'7 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ'

Duruma tepki gösteren çalışanlar, hastane önünde toplanarak eylem yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.



Çalışanlar, '7 aydır maaş alamıyoruz, şimdi de hastaneyi kapatıp bizi ortada bıraktılar' diyerek tepkilerini dile getirdi. Yetkililerden seslerini duymalarını isteyen çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.