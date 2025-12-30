Gazeteci Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından son dönemde uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında adı geçen Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya adlı mekânlar hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı alındığını duyurdu. Güngör, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: - Adı son dönemde uyuşturucu ve fuhuş baskınlarında geçen Kütüphane, Bebek Otel, Amaya adlı mekanları İstanbul Valiliği bir ay kapatma kararı aldı. - Suç işlenen mekanlar valilik aracılığıyla kapatılabiliyor. Bu işletmelere üst limitten ceza çıkmış.

