Gazeteci Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından son dönemde uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında adı geçen Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya adlı mekânlar hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı alındığını duyurdu.
Güngör, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Adı son dönemde uyuşturucu ve fuhuş baskınlarında geçen Kütüphane, Bebek Otel, Amaya adlı mekanları İstanbul Valiliği bir ay kapatma kararı aldı.
- Suç işlenen mekanlar valilik aracılığıyla kapatılabiliyor. Bu işletmelere üst limitten ceza çıkmış.