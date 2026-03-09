Türk sinema sektörü, son yılların en kapsamlı dönem projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, İslamiyet’in ilk yıllarını konu alan "Sancı: İslamiyet’in Doğuşu" filmi için kurulan dev plato, 1400 yıl öncesinin Mekke’sini tüm detaylarıyla günümüze taşıyor.

HER AŞAMADA TARİHSEL KAYNAKLAR TEMEL ALINDI

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen devasa açık hava platosu, yedinci yüzyılın şehir dokusunu aslına uygun şekilde yansıtmak amacıyla tasarlandı. Proje kapsamında inşa edilen dar sokaklar, taş evler ve geleneksel pazar alanları, dönemin mimari karakterine sadık kalınarak hazırlandı. Yapım ekibi, dekor tasarımından malzeme seçimine kadar her aşamada tarihsel kaynakları temel alarak, izleyiciyi o dönemin günlük yaşam atmosferine dahil etmeyi hedefliyor.

KÜLTÜREL BİR MİRAS ALANI OLACAK

Platonun inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, alanın uzun vadeli kullanımıyla ilgili planlar da netleşiyor. Çekimlerin ardından atıl kalması istenmeyen bu dev yapının, uluslararası film yapımlarına ev sahipliği yapmaya devam etmesi ve halka açık bir kültür alanı olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.