Kent merkezinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken, Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi çevresinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölge, kısa sürede kış manzarasına bürünürken kar yağışı yer yer tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji: Şehir merkezinde sıcaklık 5-7 dereceye düşecek
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, Bolu şehir merkezinde hava sıcaklıklarının 5 ila 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Bolu genelinde vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.