Metropollerdeki kalabalık, artan kira fiyatları ve genel yaşam giderleri, vatandaşları daha sürdürülebilir yaşam alanları aramaya sevk ediyor. Bu süreçte hem ekonomik verileri hem de sosyal imkanlarıyla öne çıkan Mersin, büyükşehirlerden yoğun göç alan iller arasında yer alıyor. Uzmanlar, şehrin sunduğu maliyet avantajının göç dalgasındaki en temel motivasyon olduğunu vurguladı.

HER YÖNÜYLE DAHA UYGUN FİYATLI

Mersin’i tercih edenlerin öncelikli nedenini, İstanbul ve Ankara gibi illere kıyasla daha erişilebilir olan konut piyasası oluşturuyor. Büyükşehirlerdeki benzer bütçelerle Mersin’de daha geniş ve nitelikli konutlara ulaşılabiliyor olması, taşınma kararlarında belirleyici rol oynuyor. Barınma giderlerinin yanı sıra; gıda, ulaşım ve hizmet sektöründeki fiyat endeksinin nispeten düşük seyretmesi, hane halkı bütçesine doğrudan katkı sağlıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Pandemi dönemiyle birlikte standart hale gelen uzaktan çalışma modeli, çalışanların lokasyon bağımlılığını ortadan kaldırdı. Fiziksel olarak bir ofise bağlı kalmayan profesyonellerin, internet altyapısı gelişmiş ve yaşam kalitesi yüksek olan Mersin’i tercih ettiği gözlemleniyor. Şehrin sunduğu Akdeniz iklimi, denizle iç içe yaşam imkanı ve trafik yoğunluğunun azlığı, bu kesim için Mersin’i güçlü bir alternatif konumuna getiriyor.

KONUT TALEBİ İVME KAZANDI

Şehre yönelen ilginin artmasıyla birlikte yerel konut piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Hem kiralık hem de satılık konutlara olan talebin son dönemde ivme kazandığı belirtildi.