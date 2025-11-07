İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ekim 2025 dönemine ait “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, kentte yaşam maliyetleri artmaya devam ederken, bir ailenin aylık ortalama gideri 100 bin TL’nin üzerine çıktı.

İPA verilerine göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Ekim ayında 104 bin 927 TL olarak hesaplandı. Böylece bir önceki aya göre yaşam maliyetinde yüzde 2,82’lik artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise İstanbul’da yaşam maliyetleri yüzde 42,30 oranında yükseldi