İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle tartışmaların odağında olan İstanbul Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından 'taziye' mesajı paylaşıldı.
Kurumun resmi sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın hayatını kaybeden kayınvalidesi için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul Üniversitesi’nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın kıymetli kayınvalidesinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz… İstanbul Üniversitesi ailesi olarak acılarını paylaşıyor, dualarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.