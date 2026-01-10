İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00–18.00 saatleri arasında aralıklı sağanak, 18.00–19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güneybatıdan lodos şeklinde eseceği, yer yer kuvvetli fırtınaya dönüşmesinin tahmin edildiği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilik ayrıca İstanbul’da önümüzdeki dört güne ilişkin hava tahminlerini de paylaştı. Buna göre, kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak’ta hava sıcaklığının 7 ila 9 derece, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak’ta 2 ila 4 derece, çok bulutlu havanın öngörüldüğü 13 Ocak’ta eksi 1 ila 6 derece, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak’ta ise 5 ila 9 derece arasında seyredeceği bildirildi.