Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından megakentte dün birçok bölgede karla karışık yağış görüldü.

Bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkisini sürdürürken İstanbul Valiliği pazar sabahı başlaması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nce, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.