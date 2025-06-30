Kuvvetli Rüzgar Geliyor, Sahillerde Risk Büyüyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, kent genelinde beş gün boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarlar konusunda vatandaşları uyardı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarların, saatte 30 ila 50 kilometre hızla eserek yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Rip Akıntısı Alarmı: Denize Gireceklere Hayati Uyarı

Özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde yaşayan vatandaşlar için dikkat çekici bir uyarıda bulunuldu. Rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde oluşabilecek “rip akıntısı”, denize girenleri açık denize doğru sürükleyerek ciddi can güvenliği riski oluşturuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların ve sahil şeridinde vakit geçireceklerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çatı Uçması ve Ağaç Devrilmesi Tehlikesi

Valilik açıklamasında, sadece denizle sınırlı kalmayan risklere de dikkat çekildi. Şiddetli rüzgarın çatı uçmalarına, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açabileceği vurgulanarak, olası kazalara karşı vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.

Valilikten Takipte Kalın Çağrısı

İstanbul Valiliği, hava koşullarına ilişkin gelişmeleri anlık olarak izlemeye devam edeceğini ve yeni bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Açıklamada, tüm İstanbulluların resmi duyuruları takip etmeleri ve meteorolojik uyarılara karşı duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.