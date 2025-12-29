İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine dayanarak Marmara Denizi’nde rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden başlayarak akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerine döneceği ve hızının yer yer 75 kilometre/saat seviyesine ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Marmara Denizi’nde rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat, yer yer 75 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık’ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

Fırtınanın yalnızca denizde değil, karada da etkisini gösterebileceğine dikkat çekilen açıklamada, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.