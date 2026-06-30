İstanbul'da hava sıcaklığıyla ilgili halka önemli bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde yarın (01.07.2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek. Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."