Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya ve sosyal medya mecralarda “İstanbul'da kuduz vakalarında patlama” şeklinde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtilirken, “İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

“İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür.” denilen açıklamada, “Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır.” ifdaeleri kullanıldı.