İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verileri paylaşıldı. Marmara Denizi ve çevresinde rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (fırtına) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
YARIN ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK
Valilik, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI
Özellikle deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer iptallerine karşı hazırlıklı olması istenirken, yaya ve sürücülerin dış mekanlardaki tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.