İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın ilk yedi ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Vali Gül, İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu, verilerin de bunu ortaya koyduğunu söyledi.

Gül, 2025'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta olay sayısının yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini kaydetti.

Gül, şu bilgileri verdi:

"2025 yılının ilk yedi ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30, tutuklanan kişi sayısı yüzde 120 arttı.

166 operasyonda 110 organize suç çetesi çökertildi. Bin 92 kişi yakalandı, 793 kişi tutuklandı, 226 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlanma olayları yüzde 41,3 azaldı.

113’ü uzun namlulu, 7 bin 101’i tabanca olmak üzere 10 bin 301 silah ele geçirildi, bu silahlarla ilgili bin 544 kişi tutuklandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı. Alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon lira oldu.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 74 arttı. Kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı."