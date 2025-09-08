6 ilçede yasak kararı

CHP Gençlik Kolları’nın il binasına yaptığı çağrının ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 7 Eylül – 10 Eylül tarihleri arasında miting, yürüyüş, basın açıklaması, stant açma ve benzeri etkinlikleri yasakladı. İl binası çevresi çevik kuvvet tarafından ablukaya alınırken, milletvekilleri ile polis arasında tansiyon yükseldi.

Vali Gül’den uyarı

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahiptir.”

“Görevlerinin engellenmesi suçtur.”

“Vatandaşları yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek suçtur. Toplumsal huzura zarar verecek girişimler engellenecektir.”

CHP’den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 102. Yıl Dayanışma Konseri’nde yaptığı konuşmada, “İl Başkanlığımız Atatürk’ün baba evidir. Çevik kuvveti oraya getirenlere yazıklar olsun. Cumhuriyet’e saldıranlara karşı çelik gibi duracağız” dedi.

Özel, Geçici Kurul’un başına getirilen Gürsel Tekin’e de seslenerek, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, bu hatadan dönün” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise “Saray muhalefeti tasfiye için devleti seferber etti. Halkın iradesini bariyerlerle susturamazsınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.