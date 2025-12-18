Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, özellikle büyük şehirlerde dondurucu seviyelere ulaşacak. Meteoroloji verilerine göre İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar kısa sürede hissedilir derecede azalacak ve kış şartları kendini daha sert biçimde hissettirecek.

Ankara’da Don Riski Artıyor

Zemheri soğuklarının etkisiyle Ankara’da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Bu durum, özellikle bazı bölgelerde don riskini artıracak. Kısa vadede başkentte kar yağışı öngörülmese de, soğuk havanın kalıcı hale gelmesi durumunda 2026 yılının ilk günlerinde kar ihtimali bulunuyor.

İstanbul’da Soğuk Hava Rüzgârla Sertleşecek

İstanbul’da da benzer bir tablo öne çıkıyor. Kent genelinde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, rüzgârın etkisiyle dondurucu soğuklar daha sert hissedilecek. İstanbul’da da ocak ayından önce kar yağışı beklenmiyor.

Zemheri Soğukları Nedir?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsıyor. Kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen bu süreçte hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanabiliyor. “Karakış” ya da “erbain” olarak da adlandırılan zemheri döneminde don olayları ve kar yağışları daha sık görülüyor; bu durumun özellikle hastalıkların artmasına zemin hazırladığı biliniyor.