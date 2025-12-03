İstanbul'da havaların soğumasının ardından kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.
Birçok kentte aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülürken AKOM, İstanbul'a kar yağışı için ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreyi işaret etmişti.
Bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.
CNN Türk'e konuşan Şen, kış şartlarının bu sene geç gelip geç gideceğini söyledi.
"YILBAŞINDA KAR BEKLEMEYİN..."
Şen'in açıklamaları şöyle:
İstanbul'a yılbaşından sonra ocağın ortalarına doğru kar yağacak.
Anadolu'ya kar yağacak ama şehir içlerine kar yağışı gecikecek. Yılbaşında Uludağ, Kartalkaya gibi yerlere kar yağar.
İstanbul'a , Ankara'ya ise kar yılbaşından sonra gelecek.
Kış biraz geç gelecek. Marta sarkacak gibi duruyor"
HAFTA SONU İÇİN UYARDI
Hafta sonu İzmir'in güneyi, Antalya, Fethiye, Marmaris gibi bölgelere sağanak yağış uyarısı veren Şen, vatandaşları uyardı. Şen sözlerini "Aralık ayı biraz yağışlı geçecek gibi duruyor" ifadeleriyle tamamladı.