Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden duyurduğu İstanbul’daki yağışlı hava, kenti etkilemeye başladı. Aralıklı yağmur etkisi, önümüzdeki 4 gün boyunca devam edecek.

SALI GÜNÜ KARA BULUTLAR YERİNİ GÜNEŞE BIRAKACAK

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yağışlar 20 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek. Rapor, yağışların sonrasında yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağını belirtti.

Marmara, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Vatandaşların özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceği yerlerde dikkatli olmaları öneriliyor.