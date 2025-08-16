İstanbul’da dünden bu yana etkili olan kuvvetli poyraz, hafta sonuna kadar fırtına şeklinde esecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden itibaren etkili olan poyraz fırtınasının bugün kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülmektedir. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşamı itibarıyla da bölge genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

⚠️KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI 🌪️ pic.twitter.com/KNFI2ompYc — AKOM (@ibbAkom) August 15, 2025

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 28-31 derece aralığında seyredecek. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının 20 dereceler civarına düşmesiyle serin günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için “sarı kodlu” kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları isteniyor

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.