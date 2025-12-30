İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul yılbaşını soğuk ve yer yer yağışlı hava koşulları altında karşılayacak. Sıcaklıkların özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilir derecede düşeceği belirtildi.

GECE SAATLERİNDE 0 DERECEYE DÜŞECEK

Rapora göre, 31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklıklarının yaklaşık 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer etkili olacağı ifade edildi.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA -1 DERECE

1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar düşmesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Yağış miktarının 1 ila 4 kilogram/metrekare aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.