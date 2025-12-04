İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentin geçen ay tükettiği sebze ve meyvelere ilişkin verileri paylaştı. Kasım ayı boyunca Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde 34 çeşit meyve, 47 çeşit sebze olmak üzere toplam 81 farklı ürün satışa sunuldu. Ataşehir Hali’nde ise 33 meyve ve 46 sebze çeşidi ile toplam 79 ürün alıcı buldu.

Bayrampaşa Hali’ne kasımda getirilen ürün miktarı dikkat çekti. Hale 62 bin 846 ton meyve ve 110 bin 94 ton sebze taşınarak toplamda 172 bin 940 ton ürün giriş yaptı. Ataşehir Hali’ne ise 24 bin 67 ton meyve ile 35 bin 731 ton sebze olmak üzere 59 bin 798 ton ürün sevk edildi.

KASIM AYINDA İSTANBULLU'NUN TERCİHİ 2 ÜRÜN OLDU

Her iki hale geçen ay ulaştırılan toplam ürün miktarı 86 bin 913 ton meyve ve 145 bin 825 ton sebze ile 232 bin 738 tona ulaştı.

Kasım ayında İstanbulluların en çok tercih ettiği meyve mandalina, sebze ise domates oldu. Bayrampaşa Hali’ne gelen meyveler içinde 19 bin 756 ton mandalina, sebzeler içinde ise 23 bin 346 ton domates öne çıktı. Ataşehir’e de 6 bin 922 ton mandalina ve 8 bin 178 ton domates sevk edildi. Böylece iki halin toplamında 26 bin 678 ton mandalina ve 31 bin 524 ton domates pazara sunulmuş oldu.

İŞTE FİYATLARI

Meyveler arasında mandalinayı; 11 bin 652 ton muz, 9 bin 724 ton üzüm, 8 bin 404 ton elma, 6 bin 719 ton portakal, 6 bin 625 ton limon, 4 bin 130 ton nar, 3 bin 847 ton Trabzon hurması, 2 bin 935 ton armut ve 855 ton kavun izledi.

Sebzelerde ise domatesin ardından; 13 bin 529 ton patates, 12 bin 962 ton salatalık, 11 bin 615 ton biber, 8 bin 223 ton beyaz lahana, 8 bin 193 ton havuç, 7 bin 237 ton kuru soğan, 6 bin 328 ton patlıcan, 5 bin 908 ton karnabahar ve 3 bin 803 ton ıspanak getirildi.

En çok tüketilen meyvelerin ortalama fiyatları şöyle kaydedildi:

Mandalina 22,25 lira, muz 66,82 lira, üzüm 51,50 lira, elma 51 lira, portakal 38 lira, limon 45 lira, nar 51,63 lira, Trabzon hurması 56,50 lira, armut 56,88 lira ve kavun 28,20 lira.

Sebzelerde ise domates 53,76 lira, patates 16,35 lira, salatalık 23,88 lira, biber 36,53 lira, beyaz lahana 12,50 lira, havuç 12,86 lira, kuru soğan 10,50 lira, patlıcan 30,82 lira, karnabahar 17,88 lira ve ıspanak 19,13 lira ortalama fiyatla satışa sunuldu.