Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu ve haftalık tahmin raporlarına göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. MGM'nin günlük tahminlerine göre bugün yurdun farklı bölgelerinde sağanak ve kar yağışı geçişleri yaşanacak.
Öte yandan, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don tehlikesi devam ederken; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNİN ALTINA İNECEK
Haftalık tahmin raporuna göre, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları kademeli olarak azalarak yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek. Salı günü Trakya Bölgesi'nde başlayacak olan yağışlar, çarşamba günü form değiştirerek karla karışık yağmur ve kar şeklinde yurdun büyük bir bölümüne yayılacak.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİNE DİKKAT
Hafta ortasından itibaren kış koşulları etkisini artıracak. Çarşamba ve perşembe günleri kıyı kesimler dışında neredeyse tüm Türkiye'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü doğu bölgelere doğru kayacak olan yağışlı sistemin, pazar gününden itibaren yerini yağışsız ve kuru bir soğuğa bırakacağı tahmin ediliyor.