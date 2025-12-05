İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini ve yağışlı havanın etkisini artıracağını açıkladı.

AKOM, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini açıkladı. Gün içinde 18 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların akşam saatlerinden sonra 10 derecelere kadar ineceği belirtildi.

Sıcaklıkların hafta boyunca 6–14 derece aralığında seyredeceği, pazartesi ve salı günleri sağanak ve hafif yağış geçişlerinin süreceği ifade edildi. Perşembe günü ise yağışların sona ermesiyle havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörüldü. AKOM, yağış sırasında dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada yağışların kuvvetleneceği ve özellikle İstanbul başta olmak üzere ülke genelinin büyük bölümünde etkili olacağı vurgulandı.

AKOM’un değerlendirmesi şöyle:

-İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor.

-Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.