İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışmaları sebebiyle D-100 Karayolu ile yanyolun Ankara istikameti, 12 saat boyunca araç trafiğine kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Tuzla D-100 Karayolu köprülü kavşağında kapsamlı bir güçlendirme çalışması yürütecek.
"Ankara yönü 12 saat kapalı kalacak"
Söz konusu çalışma çerçevesinde, yarın saat 22.00’den itibaren D-100 Karayolu’nun Ankara yönündeki tüm şeritler ile yan yol, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar ulaşıma kapalı olacak.
İBB yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına ulaşımın alternatif olarak Tuzla D-100 Karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacağını duyurdu.