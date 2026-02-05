İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), beklenen İstanbul depremine karşı kentin ana arterlerindeki yapıları dirençli hale getirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anadolu Yakası'nın en kritik ulaşım noktalarından biri olan Göztepe Köprüsü, kapsamlı bir güçlendirme sürecinden geçiyor.

D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve her gün binlerce aracın geçiş güzergahında bulunan köprünün temel ve kiriş bölümlerindeki güçlendirme işlemleri başarıyla tamamlandı. Köprünün statik ömrünü uzatmak ve sarsıntılara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yürütülen projenin teknik aşamaları planlandığı şekilde ilerliyor.

GENLEŞME DERZLERİ DEĞİŞİYOR

İstanbul trafiğinin can damarı olan D-100 Karayolu üzerinde yeni bir dönem başlıyor. Köprünün statik güvenliği için hayati önem taşıyan temel ve kiriş güçlendirmelerinin ardından, projenin en kritik safhalarından biri olan genleşme derzlerinin değiştirilmesi işlemine bugün itibarıyla start verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu teknik operasyon nedeniyle, Üsküdar-Göztepe istikametinde trafik akışı iki şerit daraltılarak kontrollü bir şekilde sağlanacak. İstanbullu sürücülerin trafiği doğrudan etkileyecek bu zorunlu mesainin, belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre 20 gün içerisinde tamamlanarak yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF ROTA UYARISI

Özellikle sabah ve akşam iş giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi veya toplu taşıma araçlarına yönelmesi öneriliyor. Deprem güvenliği için hayati önem taşıyan bu çalışmanın, belirlenen takvim doğrultusunda bitirilmesi hedefleniyor.