İstanbul’da gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, İstanbul Valiliği gece saatleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Valilik Batı Karadeniz’in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara çağrı yapıldı.

