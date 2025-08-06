Haftalardır sıcak havaların görüldüğü İstanbul'da an itibarıyla kasvetli hava hakim; ilerleyen saatlerde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği de hava durumuna ilişkin uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MGM'nin tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

'SEFERLERDE İPTALLER OLABİLİR'

Bu arada bir uyarı da Şehir Hatları'ndan geldi. Kurum, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.



AKOM da bugün için İstanbullulara kent genelinde kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyarılarda bulunmuştu.