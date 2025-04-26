Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Göller Yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği belirtiliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle yurdun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da ise pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.