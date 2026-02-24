İstanbul'da gün içinde etkili olan ılıman hava, akşam saatleriyle birlikte yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRECEK VE SICAKLIKLAR ÇAKILACAK
AKOM tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, günün ilk yarısında güney yönlerden esen lodos, akşam saatlerinde yön değiştirerek yerini kuzeyli rüzgarlara bırakacak.
Öğle saatlerinde on iki ile on dört derece aralığında ölçülen hava sıcaklıkları, rüzgarın dönmesiyle birlikte ani bir düşüş yaşayarak beş derecenin altına kadar gerileyecek. Meydana gelecek bu hızlı sıcaklık değişimiyle birlikte şehir genelinde kış koşullarının yeniden hakim olması öngörülüyor.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Sıcaklıkların düşmesiyle eş zamanlı olarak İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri de başlayacak. Özellikle çarşamba sabahı itibarıyla megakentte yağmurun etkisini göstermesi beklenirken, gün içindeki hava sıcaklığının ancak beş ile sekiz derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceği perşembe günü ise termometrelerin bir kademe daha gerileyeceği belirtilerek, İstanbulluların dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeleri ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.