19 Mart'ta uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerine ek olarak, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten başlayıp 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar sürecek yeni trafik düzenlemeleri açıklandı. Valilik, vatandaşları kapalı güzergâhlar konusunda uyardı.

İstanbul’da 22 Mart’ta Trafiğe Kapatılan Yollar

İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre, aşağıda yer alan ana arterler ve bu güzergâhlara bağlanan tüm sokaklar, geçici olarak araç trafiğine kapatıldı:

Fevzipaşa Caddesi ve bağlantı yolları

Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantı yolları

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantı yolları

Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantı yolları

Vezneciler Caddesi ve bağlantı yolları

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantı yolları

Atatürk Bulvarı ve bağlantı yolları

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya ile Sirkeci arası) ve tüm bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi ve bağlantı yolları

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantı yolları

Galata Köprüsü ve bağlantı yolları

Atatürk Köprüsü ve bağlantı yolları

Alternatif Güzergâhlar Önerildi

Valilik, kent içi ulaşımın aksamaması adına sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Trafiğe açık olacak yollar ise şu şekilde:

Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi (kapanmayan bölümler)

E-5 D100 Karayolu

Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve belirtilen yolları kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.