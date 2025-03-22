19 Mart'ta uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerine ek olarak, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten başlayıp 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar sürecek yeni trafik düzenlemeleri açıklandı. Valilik, vatandaşları kapalı güzergâhlar konusunda uyardı.
İstanbul’da 22 Mart’ta Trafiğe Kapatılan Yollar
İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre, aşağıda yer alan ana arterler ve bu güzergâhlara bağlanan tüm sokaklar, geçici olarak araç trafiğine kapatıldı:
Fevzipaşa Caddesi ve bağlantı yolları
Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantı yolları
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantı yolları
Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantı yolları
Vezneciler Caddesi ve bağlantı yolları
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantı yolları
Atatürk Bulvarı ve bağlantı yolları
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya ile Sirkeci arası) ve tüm bağlantı yolları
Reşadiye Caddesi ve bağlantı yolları
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantı yolları
Galata Köprüsü ve bağlantı yolları
Atatürk Köprüsü ve bağlantı yolları
Alternatif Güzergâhlar Önerildi
Valilik, kent içi ulaşımın aksamaması adına sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Trafiğe açık olacak yollar ise şu şekilde:
Yıl Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi (kapanmayan bölümler)
E-5 D100 Karayolu
Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve belirtilen yolları kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.