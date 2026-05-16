Meteoroloji ve AKOM verilerinden elde edilen tahminlere göre, İstanbul'da bu hafta sonu iki farklı mevsim bir arada yaşanacak. Hafta içi etkili olan kararsız hava dalgasının ardından kent genelinde bugün adeta bir yaz havası hakim olacak.
HAVA BUGÜN 27 DERECE
İstanbullular bugünü oldukça sıcak ve güneşli bir havayla karşılayacak. Gün içinde termometrelerin 27 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Ancak bu yaz havası çok uzun sürmeyecek.
GECE SAATLERİNE YAĞMUR BASTIRACAK
Gece itibarıyla balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası kente giriş yapacak. Gece saatlerinde başlayacak olan aralıklı sağanak yağmur geçişleri, pazar gününün de rengini belirleyecek.
PAZAR GÜNÜ 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Pazar sabahına uyanan İstanbulluları serin ve kapalı bir gökyüzü karşılayacak. Hava sıcaklıklarının yer yer 20°C ile 22°C seviyelerine kadar gerileyeceği kentte, cumartesi gününe oranla yaklaşık 6 derecelik bir sıcaklık kaybı yaşanacak.