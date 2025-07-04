Türkiye'ye Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne öğrenci olarak gelen ve bu süreç içinde İstanbulspor tarafından keşfedilerek geçtiğimiz sezon 1. Lig'de futbol vitrinine çıkan Gaoussou Diarra'ya Hollanda devi Feyenoord’a imzayı attı.

KULÜP REKORU

Feyenoord, Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu tutar İstanbulspor tarihinin pahalı satışı olarak tarihe geçti.

İstanbulspor formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 2 asist kaydeden genç forvet, Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarına girmişti. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Diarra, Feyenoord'un teklifini kabul etti. Transferin ardından Hollanda hükümetinden çalışma izni çıkarılan Diarra, gerekli onayı aldıktan sonra Rotterdam'a giderek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeye imza attı.