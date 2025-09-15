Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda belediyenin meclis üyeleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan meclis üyelerinin ardından gözler belediye meclisine çevrildi. Belediye meclisinde 20 CHP’li, 15 AKP’li ve 2 CHP’den istifa etmiş meclis üyesi bulunuyor.

Önceki gün de 5 CHP’li daha gözaltına alındıktan sonra CHP’nin meclis üyesi şu an 15. CHP lideri Özgür Özel’in “Akıllarınca belediyemize çökecekler” demesinin ardından akıllara daha önce Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması sonrası belediyenin AKP’ye geçmesi geldi. AKP’nin, belediye meclisi üyeleri eşite yakın olduğu ilçelerde yargı yoluyla başkanları görevden aldığı ve yerlerine partisine yakın isimleri getirdiği iddia ediliyor.

Bilindiği gibi Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçmesinden sonra CHP’nin kazandığı ve başkanları tutuklanan iki belediyeyi AKP yönetir oldu. AKP’li Bahçelievler Belediyesi’ne hiçbir şey yapılmaması dikkat çekti. Bahçelievler Belediyesi’nde çoğunluk ise CHP’de bulunuyor.

İstanbul’da belediye meclis dağılımı kafa kafaya olan ilçeler

CHP’NİN TUTUKLU BAŞKANLARI

1- Ahmet Özer-Esenyurt Belediyesi, 2- Rıza Akpolat-Beşiktaş Belediyesi, 3- Alattin Köseler-Beykoz Belediyesi, 4- Ekrem İmamoğlu-İBB, 5- Murat Çalık-Beylikdüzü Belediyesi, 6- Resul Emrah Şahan-Şişli Belediyesi, 7- Hakan Bahçetepe- Gaziosmanpaşa Bld., 8- Hasan Akgün-Büyükçekmece Belediyesi, 9- Utku Caner Çaykara-Avcılar Belediyesi, 10- Özgür Kabadayı-Şile Belediyesi, 11- İnan Güney-Beyoğlu Belediyesi, 12- Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin, 13- Hasan Mutlu-Bayrampaşa Belediyesi (Gözaltında), 14- Kadir Aydar-Ceyhan Belediye Başkanı, 15- Oya Tekin-Seyhan Belediye Başkanı, 16- Muhittin Böcek-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, 17-Zeydan Karalar-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı