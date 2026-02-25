İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında itirafçı olan Servet Yıldırım, katıldığı programda anlattıklarındaki çelişkiler dikkat çekti. Yıldırım, iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförüyken gözaltına alınmış, itirafçı olup serbest kalmıştı. Yıldırım konuşması boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti ve “vekalet başkan” sıfatı kullandı. Tutuklu İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na başta Ekrem Bey dedi, sonra “pardon” diyerek düzeltti ve “Ekrem” demeyi tercih etti.

ELÇİN ERKEKMİŞ

Ferhat Murat’ın programına katılan Yıldırım, “Fatih Keleş’in esas hakim olduğu konu Boğaziçi İmar’dır, orada Elçin diye bir kadın vardı, onun hiçbir geçerliliği yoktur” dedi. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun kadın değil erkek olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer şüpheli beyanı ise İmamoğlu’nun 50 avukatın kalması için 2 villa tuttuğu yönündeydi. Ferhat Murat’ın, “2 villaya 50 avukat sığar mı?” sorusuna ise Yıldırım “Avukatlar aylık 20 bin alıyor” diye yanıtladı ancak 50 kişinin iki villaya nasıl sığdığını anlatmadı.

100 KİLOLUK PARA

Para transferleri konusunda oldukça iddialı konuşan Yıldırım, “50 milyon TL’niz var, döviz bürosunu ararsınız, kurye motorla gelir, dövizi bırakır, TL’yi alır gider. 10 milyon dolar götürdüğüm de olmuştur, 5 milyon dolar götürdüğüm de olmuştur, hepsini videoya çektim ama telefonuma el konuldu. Belgeleri geri getiremedim” dedi. Kurye motorla taşındığının iddia ettiği 10 milyon dolar 100’lük banknotlarla bile yaklaşık 100 kilogram ediyor.

İş insanı Hüseyin Köksal’ın yanında şoför olarak çalışan Yıldırım, röportajda patronunun 19 Mart’tan önce soruşturmadan haberdar olduğunu ve kendisine yurt dışına çıkmasını teklif ettiğini ileri sürüyor. Şoförüne “yurt dışına çıkmalısın” diyen Köksal’ın kendisi yurt dışına çıkmıyor. Köksal, 23 Mart’tan beri yani tam 11 aydır hapiste.