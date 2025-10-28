Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ, haklarındaki casusluk soruşturmasında ifade vermelerinin ardından tutuklandı.

İmamoğlu casusluk soruşturması nedeniyle saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nin -7’nci katındaki nezarethanede tutuldu. Bütün gününü nezarette geçiren İmamoğlu, savcı sorgusu ve hakim sorgusu sırasında nezarethanen çıkartıldı. Nezarethanede beş saatten fazla bekletildikten sonra 16.30’da ifade vermeye başladı.

SEÇİM ZİYARETİYDİ

İmamoğlu’nun ifadesi 18.57’de tamamlandı. İfadesinde “Casusluk benim hayatıma hakarettir. Bu suçlama bana yöneltilebilecek en ağır ve en saçma ithamdır” dedi, 04.00’a doğru tutuklandı.

Adliyede OHAL yaşandı. Ailesi ve CHP lideri Özgür Özel de İmamoğlu’nu göremedi. Basın mensuplarının savcılık talimatıyla -3’ncü katın dışında başka bir kat kullanması yasaklandı.

İmamoğlu, itirafçı Hüseyin Gün ve ifadesinde manevi annem olarak söz ettiği Seher Erçili Alaçam ile ilgil soruları da yanıtladı. İmamoğlu, söz konusu kişileri fotoğrafı gördükten sonra anımsadığını belirterek, “Bu şahsı hatırlamıyorum. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendikten sonra medyaya yansıyan bir fotoğraf gösterildi. O fotoğraf 2019 seçiminden sonra yapılan bir tebrik ziyaretinde çekilmişti” dedi. Fotoğraftaki diğer kişi olan Seher Erçili Alaçam için de konuşan İmamoğlu, “Şık giyimli, adeta evlat yaklaşımlı bir kadındı, ismini hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Savcılığın, dijital materyallerde yer aldığı belirtilen “Wickr ME” adlı mesajlaşma uygulamasıyla ilgili sorularını da cevaplayan İmamoğlu, “Bu uygulamayı ilk kez duydum. Hiç kullanmadım” dedi.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında CIA bağlantılı olduğu öne sürülen ‘Aaron Barr’ isimli kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığını da belirtti. “6 yaşında Kuran okumayı bilen biri olarak, CIA çalışanı olduğu söylenen birinin bana muhafazakarlara nasıl davranmam gerektiğini öğretmesi kadar absürt bir şey olamaz” dedi.

ROMA DAHA GERÇEKÇİ

İmamoğlu, ifadesinin sonunda ise şunları söyledi:

“Casusluk benim için vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir.”

Yoksa sıkıştınız mı, yolsuzluk dosyası boş mu kaldı?

Ekrem İmamoğlu casusluk suçlamasıyla hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, “Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı?” ifadelerini kullandı. İmamoğlu “Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?” sorularını sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Derdiniz ne derdiniz? Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”

Silivri’den çıkarsa iktidara yürüyecek diye korkuyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki göstererek, “Veriler yurt dışına çıktı diye birileri yargılanacaksa ilk başta MİT’in bütün verilerini çaldıran önceki MİT Başkanı Hakan Fidan yargılanmalıdır. Ardından o sekiz bakan yargılanmalıdır. En başta da Recep Tayyip Erdoğan yargılanmalıdır. Milletimiz bilsin buradaki konu şu: Arkadaşlarımıza atılan hırsızlık, yolsuzluk iftiraları tutmayınca şimdi FETÖ’cüler gibi son çare casusluk iftirasına sarıldılar” ifadelerini kullandı.

Özel, “Aman elimizden kaçmasınlar. Silivri’den çıkarlarsa iktidara yürürler, bir daha tutamayız’ diye korkuyorlar. ‘Buradan da yedekleyelim, 8-10 ayda buradan elimizde bulunsunlar’ diye bakıyorlar. Milletle buluşmasınlar istiyorlar. Millet bunu görüyor. Biz buna teslim olmayız” diye konuştu.

Yavaş: Trajikomik bir suçlama, devletin ciddiyeti yerle bir

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasına, “Bu iddia ve tutuklama mantıkla, hukukla bağdaşmıyor. Bir belediye başkanına ‘siyasal casusluk’ gibi trajikomik bir suçlama yöneltmek; adalet kavramını, devlet ciddiyetini ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmektir. Ekrem başkanımızı böyle bir iddiayla hedef almak; bir kişiye değil, milyonların iradesine de yönelmiş bir saldırıdır” dedi.