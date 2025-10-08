Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerin başında gelen çamaşır makinesi, milyonlarca hanede haftada bir kez mutlaka çalıştırılmakta.



Kalabalık hanelerde daha sık çalıştırılan makineler, harcadıkları enerji nedeniyle elektrik faturalarında da önemli bir yer kaplamakta. Türkiye'de elektrik tarife ücretlerini belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 24 saatlik zaman dilimini üç farklı kullanım grubuna bölerken, bu saatler arasında tüketilen enerji bedelleri için ödenen fiyatlar arasında da büyük farklılıklar bulunmakta.

NEDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ GECE ÇALIŞTIRMALISINIZ?



Çamaşır makinelerini 22.00'den sonra çalıştırma fikri başlangıçta oldukça saçma gelebilir. Günümüzde eski tarihlerde üretilmiş birçok makine çalıştığı sırada oldukça fazla gürültü çıkarabilir ve geç saatlerde yaşanabilecek bu durum komşuların rahatsızlık yaşamasına yol açabilir.



Ayrıca saat 22.00 ve sonrası birçok insan için uyku saati olduğundan, bu saatten sonra çamaşır makinesinin programını sonlandırmasını beklemek ve ıslak çamaşırları kurutmak için makineye ya da askılığa bırakmak size oldukça zahmetli gelebilir. Ancak bu alışkanlığın elektrik faturalarında görülecek faydası, çamaşır rutininizin geç saatlere kaymasına neden olabilir.



EPDK tarafından belirlenen zaman aralıklarında 24 saatlik gün 'Gündüz dönemi : Saat 06.00-17.00. Puant dönemi : Saat 17.00-22.00. ve Gece dönemi: Saat 22.00-06.00 olarak üçe ayrılmakta.

Konut tipi kullanımda gündüz saatlerinde tüketilecek her 1 kwh elektrik için dağıtım bedelleri de eklendiğinde 3 TL 26 kuruş ödeme yapılmakta. Bu tutar, kullanımın en yoğun olduğu 'puant' zaman diliminde ise 4 TL 29 kuruşa kadar yükselmekte. Ancak 22.00'den sonra bir başka deyişle gece döneminde yapılan kullanımlarda, her 1 kwh için ödenecek ücret 2 TL 03 kuruşa kadar gerilemekte.



Özetle saat 17 ila 22 arasında harcayacağınız elektrik için, gece saatlerinde ödeyeceğiniz miktarın iki katından daha fazla para ödenmekte. Üstelik bu durum yalnızca çamaşır makineleri ile de sınırlı değil. Avrupa ülkelerinde de uygulanan sistem nedeniyle birçok Avrupalı, rutin alışkanlıklarını geç saatlerde gerçekleştirmeyi bir alışkanlık haline getirmiş durumda.



Siz de fırın, çamaşır makinesi, fön makinesi ya da su ısıtıcısı gibi kuvvetli elektrik harcayan cihazların kullanımında geç saatleri tercih edebilir ve faturanızda dikkate değer düşüşlerin yaşanmasına imkan tanıyabilirsiniz.