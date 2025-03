Çoğu kişi hatta mutfakta yeni başlayanlar bile, çiğ tavukların potansiyel olarak zararlı bakteriler taşıyabileceğini ve bu nedenle dikkatli bir şekilde pişirilmesi gerektiğini bilir. Salmonella ve E. coli gibi bakteriler çiğ tavukta bulunur fakat tavuk düzgün bir şekilde pişirildiğinde bu bakteriler ölür. Bazı insanlar ise bu bakterilerden korunmak için çiğ tavuklarını yıkamayı tercih eder ve pişirmeden önce yıkamanın bakterileri öldüreceğine inanır.

Fakat 30 yılı aşkın bir süredir kasaplık yapan bir uzman, bu yaygın uygulamanın aslında sağlık açısından daha tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. İspanyol kasap El As Carnicero, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bu konuya açıklık getirdi.

TAVUĞUNUZU YIKAMAK SAĞLIĞINIZA ZARAR VEREBİLİR

El As Carnicero, etin pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğuna dikkat çekerken, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, etin üzerinde bulunan bakterilerin, musluk altında yıkama sırasında sıçrayan suyla mutfak eşyalarına ve yüzeylere bulaşabileceğini açıkladı. Bu su sıçramaları, mutfakta çapraz bulaşma riskini artırarak, bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Kasap, etin yıkanmasının aslında salmonella, kusma, ishal ve mide ağrıları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

ETİN İÇ SICAKLIĞINI KONTROL EDİN

Uzman isim bunun yerine tavuk ve diğer et türlerinin iç sıcaklıklarının 65 dereceyi aşacak şekilde pişirilmesini öneriyor. Etin düzgün bir şekilde pişirilmesinin zararlı bakterileri öldürerek güvenli hale getireceğine dikkat çekerken, "Etinizi pişirirken bu sıcaklığa ulaşması her şeyi ortadan kaldıracaktır," diyen El As Carnicero. "Ama lütfen eti yıkamayın!" ifadelerine yer verdi.

GIDA GÜVENLİĞİ UZMANLARI NE DİYOR?

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) araştırmalarına göre çiğ kümes hayvanları, sığır eti, domuz eti, kuzu eti veya dana etini pişirmeden önce yıkamak, gıda güvenliği açısından önerilmiyor. Uzmanlar, etin veya kümes hayvanının yıkanmasının mutfakta çapraz bulaşma riskini artırdığını ve bunun da gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini açıklıyor.