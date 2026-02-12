Bilim dünyası, kadınların erkeklere oranla neden daha fazla üşüdüğüne dair süregelen tartışmalara son araştırmalarla açıklık getirdi. Massachusetts merkezli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, sıcaklık algısındaki bu belirgin farkın temelinde metabolizma hızı, kas kütlesi ve vücut yapısı gibi biyolojik faktörlerin yattığını ortaya koydu.

DİNLENME METABOLİZMA HIZI

Araştırma sonuçlarına göre, kadınların soğuğa karşı daha duyarlı olmasının birincil nedeni, dinlenme metabolizma hızlarının erkeklere göre daha düşük olmasıdır. Vücudun temel yaşam fonksiyonlarını sürdürmek için yaktığı kalori miktarını ifade eden bu hız, doğrudan vücut ısısı üretimiyle ilişkili. Kadınların genellikle daha küçük vücut boyutlarına sahip olması, daha az ısı üretilmesine yol açıyor.

KAS KÜTLESİNİN FAZLA OLMASI ETKEN

Vücut yapısındaki farklılıklar, ısı dengesini belirleyen bir diğer kritik unsur olarak öne çıkıyor. Yağ dokusuna kıyasla daha fazla kalori yakan kas kütlesi, doğal bir ısı kaynağı işlevi görmekte. Erkeklerin kas kütlesinin kadınlardan ortalama %23 daha fazla olması, erkek vücudunun ısısını korumasını kolaylaştırıyor. Kadınlarda ise yağ oranının daha yüksek olması bir yalıtım sağlasa da, ısı üretiminin düşük kalması nedeniyle bu durum üşüme hissini engellemeye yetmiyor.

DIŞ FAKTÖRLER DE ETKİLİYOR

Çalışmada, kişinin sıcak veya soğuk hissetmesinin üç ana faktöre yani vücut büyüklüğü, tipi ve yapısı bağlı olduğu belirtilirken, dış faktörlerin de bu algıyı desteklediği kaydedildi. Uzmanlar; stres seviyesi, sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve hormonal değişimlerin de vücut sıcaklığı düzenlemesinde etkin rol oynadığını vurguladı.