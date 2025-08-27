Darphanenin bastığı madeni paranın değerinin maliyetinin altında kaldığına dair tartışmalar sürüyor. Kutlu Parti yöneticileri 1 TL’lik madeni paranın maliyetinin 4.3 TL olduğunu buna işçilik ve enerji giderinin dahil olmadığını söyledi.

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Yılmaz ve Ahmet Erdemli, 60 TL’lik çay ücretini, 1 TL madeni para ile ödemeye kalkınca çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Yılmaz ve Erdemli, “60 TL’lik ödeme, esnafa 102 TL kâr sağlıyor. Bu durum, vatandaşın elindeki paranın değerinin fiilen kalmadığını ve ekonomik sistemin çökme sinyalleri verdiğini gözler önüne seriyor” değerlendirmesini yaptı.