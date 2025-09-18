Günümüzde birçok kişi sabahları uyanmakta zorlandığı için peş peşe alarm kuruyor ama uzmanlara göre bu alışkanlık sanıldığının aksine fayda değil, ciddi zarar getiriyor. Viral olan bir videosunda hemşire Jordan Bruss, üst üste alarm kurmanın uyku düzenini bozduğunu ve vücutta stres hormonlarını artırdığını açıkladı.

BİRDEN FAZLA ALARM NEDEN ZARARLI?

Her alarm çaldığında vücut “savaş ya da kaç” tepkisine giriyor. Bu da kortizol seviyelerini yükseltiyor, uyku döngüsünü bölüyor ve gün boyu süren bir halsizlik yaratıyor. Sık sık bölünen REM uykusu, yorgunluk, ruh hali dalgalanmaları ve zihinsel bulanıklığa sebep oluyor.

Uzmanlara göre erteleme tuşuna basmak kısa süreli rahatlama sağlıyor gibi görünse de aslında sadece uyku ataletini uzatıyor ve güne daha yorgun başlamaya yol açıyor.

UZMANLARDAN ÖNERİ

- Tek alarm kurun ve çaldığında hemen kalkın.

- Düzenli uyku programı oluşturun; hafta sonları dahil aynı saatlerde yatıp kalkmaya çalışın.

- Sabahları doğal ışığı içeri alın, perdeleri tamamen kapatmayın.

- Yatmadan önce parlak ekranlardan uzak durun, kitap okumak ya da nefes egzersizi gibi sakinleştirici aktiviteler yapın.

- Akşamları kafein ve alkol tüketimini sınırlayın.