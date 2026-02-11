Türkiye'de yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutan alışkanlıklar ve gelenekler, son yıllarda yeniden popülerleşmeye başladı.



60 ve 70'li yıllarda insanların kapılarına bıraktığı dolu pet şişeler, bugünlerde özellikle yaz aylarında sıcak şehirlerde yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.



Bölgeyi ziyaret eden turistler, evlerin kapılarında gördükleri içi su dolu ve kapağı kapalı şişelere başlangıçta anlam veremezken, bu alışkanlığın son derece mantıklı bir nedenle tercih edildiği ortaya çıktı.



EVLERİ KEDİ VE KÖPEK İDRARINDAN KORUYOR



Apartman ya da yazlık kapılarının girişine bırakılan içi su dolu ve kapağı açılmamış pet şişeler, özellikle sabah saatlerinde güneş ışığını karşı tarafa yansıtarak olağanüstü bir parlaklığa neden oluyor.



Pet şişeler, sokaktaki kedi ve köpeklerin evlerin kapısına gelerek idrarını bu bölgeye yapmasına engel olurken, yazlıkta yaşayanların kötü kokuyla karşılaşmasının önüne geçiyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpek sayısında dünyanın ilk sıralarında gelen Türkiye'de 'pet şişe' yöntemi, özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda yaygın olarak uygulanmaktaydı.