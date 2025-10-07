En besleyici gıdalar arasında yer alan yumurta, özellikle kahvaltılarda haşlama olarak tercih ediliyor.



Yumurtaların pişirilme süreleri ve onları soymak için uygulanan taktikler tartışma konusu olsa da, hemen hemen herkes yumurtaları haşladıktan sonra çabucak yenilebilmeleri için soğuk suyun altında bekletmekte.



Birkaç dakika boyunca soğuk su altında kalan yumurtalar daha kısa sürede soyulabilecek hale gelse de, beslenme uzmanları bu uygulamanın yumurtaların besin değerine ve lezzetine zarar verdiği uyarısında bulundu.

YUMURTALARI SUYA ATMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN



Yumurtaların kaynadıktan sonra soğuk suya atılmaması için 4 neden sıralayan uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu:



- Ani sıcaklık düşüşleri yumurta beyazının yapısını bozar.



Yumurtaların protein açısından en zengin bölümleri beyaz kısımlarıdır. Yumurtanın dış yüzeyini kaplayan beyaz tabakanın, kaynadıktan sonra hızla soğuk suyla buluşması, içeride bir büzüşmeye neden olur. Bu durum yumurtanın lastik gibi uzamasına ve yavan bir hale dönüşmesine neden olabilir. Sonuç olarak yumurta yumuşaklığını ve doğal akışkanlığını kaybeder.



- Yumurta sarısının etrafında gri-yeşil halka belirir



Yumurtanın dakikalarca sıcak suya maruz kaldıktan sonra aniden soğuk suya bırakılması, içerdiği kükürt ve demirin kimyasal reaksiyona girmesine neden olur. Bu nedenle yumurta sarısı, pek de iştah açıcı olmayan bir renge dönüşür. Böyle bir yumurta tüketim açısından bir tehlike barındırmasa da, görünüm ve estetik bakımdan kötü bir izlenime neden olur.

- Kabuk çatlayabilir



Soğuk su, yumurta kabuğunun hızla büzülmesine ve erkenden soyulmasına yol açar. Görünmeyen çatlaklar, birkaç saat bekletilmesi halinde bile yumurtanın içine bakterilerin girmesine neden olabilir. Yumurtaları birkaç gün saklamayı düşünüyorsanız, kesinlikle soğuk su kullanmamalısınız.



- Besin değerlerini kaybeder



Yumurta, başta sporcular olmak üzere her insan için gerek protein ve yağ besin değerlerini barındırır. Yumurtayı kontrolsüz şekilde soğutmak, içerdiği vitaminlerin bir kısmının değer kaybı yaşamasına neden olur. Bu işlemde özellikle B grubu vitaminler kayıp yaşar.