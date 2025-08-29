Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çiftten Fahriye Evcen'in geçen haftaki sosyal medya hamlesi gündemi yine sallamıştı.

Instagram profilinden soyadını kaldırınca ayrılık iddiaları hızla yayıldı. Evcen saatler sonra ise yeniden 'Özçivit' soyadını yazdı.

Boşanma iddialarını otomobil içinde verdikleri pozu paylaşarak yalanlayan oyuncu çifti okul telaşı sardı.

Önceki gün oğulları Karan'ı ilkokula kaydettiren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit o anları Mustafa Kemal Atatürk büstünün önünde ölümsüzleştirdi.

Aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Evcen, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notuyla mutluluğunu dile getirdi.

1 MİLYON 250 BİN TL

Bu arada gazeteci Müge Dağıstanlı, ünlü çiftin Çamlıca'daki kolej için verdiği ücreti açıkladı. Çiftin kolejin yıllık ücreti için 1 milyon 250 bin TL ödediğini yazdı.